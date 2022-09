Gas: Eni acquisisce attività BP in Algeria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Eni ha annunciato l'acquisizione delle attività di BP in Algeria, tra cui "In Amenas" e "In Salah", due concessioni per la produzione di gas che operano con Sonatrach e Equinor. Le due attività si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Eni ha annunciato l'acquisizione delledi BP in, tra cui "In Amenas" e "In Salah", due concessioni per la produzione di gas che operano con Sonatrach e Equinor. Le duesi ...

