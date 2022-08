Trump ridisegna il GOP e si sbarazza dei “dissidenti”

Il Sole 24 ORE

... dominata da estremisti di destra, e il Partito repubblicano di Donaldche ha nominato ... che poco importa perché chiunque sia nella posizione giusta lia proprio vantaggio) queste ...E, anche se non dovesse tornare a cinguettare Donaldin carne ed ossa, le sorprese per gli ... Combattere ed eliminare i bot - ammesso che sia tecnicamente possibile farlo -il paesaggio ... Trump indagato dall’Fbi per spionaggio. Nella sua residenza cercati documenti sul nucleare I voti per scegliere i candidati in vista delle elezioni di metà mandato hanno sortito risultati contrastanti per il futuro del Partito Repubblicano ...Lo spoil system Usa lascia al nuovo presidente la designazione di 4mila alti dirigenti. Trump punta a spazzarne via 50mila da sostituire con fedelissimi allineati alla sua agenda America First e dispo ...