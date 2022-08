Ciclismo, Alberto Dainese: “I ragazzi hanno fatto un buon lavoro, peccato per il finale” (Di domenica 14 agosto 2022) Niente da fare per l’Italia nella prova in linea agli Europei 2022 di Ciclismo. Dopo un’ottima preparazione fino ai 500 metri dall’arrivo, il trenino del Bel Paese si è disunito completamente e i velocisti azzurri sono rimasti senza aiuto nel momento più importante. La conseguenza è stata la più ovvia: nessun corridore italiano è riuscito a salire sul podio in Germania (la gara è stata vinta dall’olandese Fabio Jakobsen davanti al francese Arnaud Demare e al belga Tim Merlier). ll migliore è stato infatti Elia Viviani, settimo dietro allo sloveno Luka Mezgec (sesto). Ciclismo: Fabio Jakobsen è il migliore in volata, vince gli Europei davanti a Démare e Merlier. Settimo Viviani, undicesimo Dainese Poco dopo il velocista veronese ha tagliato il traguardo Alberto Dainese, che ha terminato la prova in ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Niente da fare per l’Italia nella prova in linea agli Europei 2022 di. Dopo un’ottima preparazione fino ai 500 metri dall’arrivo, il trenino del Bel Paese si è disunito completamente e i velocisti azzurri sono rimasti senza aiuto nel momento più importante. La conseguenza è stata la più ovvia: nessun corridore italiano è riuscito a salire sul podio in Germania (la gara è stata vinta dall’olandese Fabio Jakobsen davanti al francese Arnaud Demare e al belga Tim Merlier). ll migliore è stato infatti Elia Viviani, settimo dietro allo sloveno Luka Mezgec (sesto).: Fabio Jakobsen è il migliore in volata, vince gli Europei davanti a Démare e Merlier. Settimo Viviani, undicesimoPoco dopo il velocista veronese ha tagliato il traguardo, che ha terminato la prova in ...

