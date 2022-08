Charles Simic viaggia nel culto dell'esperienza con "No Land in Sight"

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 agosto 2022) Le trame sgranate e dure delle poesie diassomigliano ai sentieri serpeggianti delle foreste di latifoglie che circondano Strafford nel New Hampshire. Non è un caso che nell’ultima silloge, Noin, in uscita a fine luglio per Knopf (pp. 96, $ 28.00), la presenza del mondo vegetale sia alquanto cospicua. Benevolo, se non squisito come sempre, il poeta classe ’38 dalla sua azzurra dimora ci ha concesso in anteprima un’indiscreta sfogliata dei settantuno testi divisi in quattro sezioni, preceduti dalla consueta, romanticissima dedica: “For Helen”. Cosa vediamo annidarsi e crescere negli aceri scarlatti di Noin? Iniziamo dal titolo. “Proviene dalla lirica finale del libro – confessa l’autore dal suo rovente smartphone – che consta di soli quattro ...