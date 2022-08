La famiglia di Anne Heche annuncia la morte cerebrale dell’attrice

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) A una settimana da quel tragico schianto in automobile, sembrano non esserci più speranze di sopravvivenza per. La famosa attrice americana, infatti, era stata ricoverata in ospedale dopo l’incidente e lì i medici avevano immediatamente evidenziato una ‘grave lesioneanossica’. Da quel giorno, il suo fisico non ha mai reagito e questa notte la sua, attraverso una nota diffusa dal suo addetto stampa, hato la sua “”. La donna, 53 anni compiuti a maggio, è tenuta in vita dalle macchine con un solo obiettivo: attendere l’espianto degli organi, seguendo la sua volontà di donarli.è morta cerebralmente, l’annuncio dellaLa ...