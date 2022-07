Ipf: Di Maio, 'nuove adesioni? Sicuramente continueremo a crescere' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - nuove adesioni per Italia per il Futuro? "Sicuramente continueremo a crescere. In questo momento, mentre Conte litiga con Grillo, Meloni con Berlusconi e Salvini, noi siamo impegnati a strutturare un programma importante per gli italiani. Dobbiamo costruire una coalizione che tenga al centro i problemi degli italiani". Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning News su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) -per Italia per il Futuro? ". In questo momento, mentre Conte litiga con Grillo, Meloni con Berlusconi e Salvini, noi siamo impegnati a strutturare un programma importante per gli italiani. Dobbiamo costruire una coalizione che tenga al centro i problemi degli italiani". Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di, ospite di Morning News su Canale 5.

