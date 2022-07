Ciclismo | a Molini e Cantoni i titoli toscani dilettanti elite e under 23 - Sport - lanazione it

LA NAZIONE

Oltre al bravissimoaltrettanti bravi anche il fiorentino di Rufina, Iacchi che ha avuto un problema in volata perdendo l'attimo prezioso, e Filippo Magli promotore dell'azione a 35 Km dalla ...... Senior A dell'Asd RF Team - Michele Righetti: Senior B dell'Asd RF Team - Manuel Piva: Veterano A dell'Asd B - One Bike & Motor Sport - Ivo Rampado: Veterani B dell'Asd NewDolo - Francesco ... Ciclismo: a Molini e Cantoni i titoli toscani dilettanti elite e under 23 Vinci, 23 luglio 2022 - Sono state le società fiorentine le protagoniste nel Campionato Toscano dilettanti élite e under 23 svoltosi ai piedi del Montalbano in provincia di Firenze. Quella del ventitr ...Domenica 17 luglio si è svolta la sesta tappa del Trofeo MTB Euganeo: XC di Schivanoia - Teolo (Padova) - organizzata dall’Asd Ciclisti di Giano e dell’Asd Benato Bikes. Nonostante le temperature part ...