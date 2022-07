Volley, Mondiali 2022 in Polonia e Slovenia. Definite date, calendario e formula. Il girone dell’Italia (Di martedì 5 luglio 2022) I Mondiali 2022 di Volley maschile si disputeranno in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. La FIVB ha ufficializzato le date e le sedi della rassegna iridata, che originariamente era stata assegnata alla Russia. La Federazione Internazionale aveva già riferito quali erano stati i Paesi subentranti nell’organizzazione, oggi sono stati confermati ed è stato svelato il calendario della competizione. La formula è stata snellita in maniera sensibile: le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi (il sorteggio era andato in scena mesi fa, prima che iniziasse il conflitto bellico in Ucraina); le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Idimaschile si disputeranno indal 26 agosto all’11 settembre. La FIVB ha ufficializzato lee le sedi della rassegna iridata, che originariamente era stata assegnata alla Russia. La Federazione Internazionale aveva già riferito quali erano stati i Paesi subentranti nell’organizzazione, oggi sono stati confermati ed è stato svelato ildella competizione. Laè stata snellita in maniera sensibile: le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi (il sorteggio era andato in scena mesi fa, prima che iniziasse il conflitto bellico in Ucraina); le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione ...

Pubblicità

SportRepubblica : Mondiali di volley, formula e calendario: l'Italia a Lubiana - SportRepubblica : Mondiali di volley, formula e calendario: l'Italia a Lubiana - sportface2016 : #Volley maschile, la FIVB ha ufficializzato formula e calendario dei #Mondiali 2022 in Polonia e Slovenia - Mora20La : @undoriano La prendo come una vera e propria minaccia. Spero che per i mondiali di volley sarai presente però, ci s… - BananitaMayu : @Ile940 Non vedo l’ora che iniziano,sono pronta per sclerare come una pazza ????(comunque non voglio essere la signor… -