Adnkronos

... è sostenere la ricerca al fine di 'scoprire'più efficaci e, perché no, auspicabilmente ... e Mimmo Consoli, Primario Emerito dello stesso Reparto,di riconosciuta fama che tanto ...... intervenendo a margine dell'evento dedicato alla sclerosi multipla 'Echo in Ms', promosso da Merck Italia, che ha riunito in questi giorni iitaliani a Baveno (Verbano Cusio Ossola). " L'... I neurologi, 'terapie e App riducono impatto sclerosi multipla su ospedali' Il progetto «Home care design for Parkinson disease» messo a punto dalla Fondazione Zoè in collaborazione con la Confederazione Parkinson Italia e l’Accademia Limpe-Dismov, oltre a diverse Università ..."M3 permette al neurologo di avere una chiara visione clinica del paziente - continua Lavorgna - così da monitorare gli effetti della terapia e l'andamento della malattia, nonché di gestire i ...