Mogol contro il politicamente corretto

(Di giovedì 9 giugno 2022) Giulio Rapetti, nick diventato patronimico per decreto, la sera mangia pochissimo, o almeno così dice. Un lustro fa annunciò il lancio di un centrol’obesità nella sua tenuta-cum-spa in Umbria. Non risulta che sia mai partito. Adesso, racconta, sta lavorando all’ampliamento del progetto in un “centro che riunisca tutto il sapere sugli stili di vita più adeguati al mantenimento in salute anche degli anziani”. Ha cercato convenzioni con la Sanità locale, ma anche qualche appoggio politico, e infatti padrino dell’iniziativa dice sarà Gianni Letta. Presentazione prevista a Roma sulla terrazza di Civita il 4 settembre. Quando scopre che la sua commensale di sinistra è ancora più parca di lui, rinuncia di malavoglia a metà del favoloso risotto cucinato da Enrico Bartolini nelle cucine del Palazzo della Borsa per la cena di sostegno alla nuova ...