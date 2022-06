L’Arma dei Carabinieri compie 208 anni: celebrazione anche a Bergamo (Di lunedì 6 giugno 2022) Lunedì 6 giugno ricorre il 208° annuale di fondazione delL’Arma dei Carabinieri. Dopo le limitazioni e le cautele dovute alla pandemia, alla Caserma Salvo d’Acquisto di Roma si terrà una cerimonia alla presenza delle più alte cariche istituzionali e finalmente anche del pubblico. L’Arma dei Carabinieri fu istituita il 13 luglio 1814 dal Re Vittorio Emanuele I. Convenzionalmente l’Annuale si celebra il 5 giugno in occasione della rievocazione della concessione della 1° Medaglia d’oro alla Bandiera di Guerra. Sempre lunedì, alle 17.30, si terrà anche la cerimonia a livello locale al Comando Provinciale di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Lunedì 6 giugno ricorre il 208° annuale di fondazione deldei. Dopo le limitazioni e le cautele dovute alla pandemia, alla Caserma Salvo d’Acquisto di Roma si terrà una cerimonia alla presenza delle più alte cariche istituzionali e finalmentedel pubblico.deifu istituita il 13 luglio 1814 dal Re Vittorio Emanuele I. Convenzionalmente l’Annuale si celebra il 5 giugno in occasione della rievocazione della concessione della 1° Medaglia d’oro alla Bandiera di Guerra. Sempre lunedì, alle 17.30, si terràla cerimonia a livello locale al Comando Provinciale di

Advertising

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 208° anniversario di fondazione dell’Arma dei #Carabinieri: - _Carabinieri_ : “Pensare globale, agire locale”. Questa la filosofia dell’Arma dei #Carabinieri per la tutela ambientale. Oggi… - vigilidelfuoco : 208 anni al servizio della comunità per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Tanti auguri all’Arma dei… - bincenzino : RT @Dissidente62: Oggi avrei messo il mio vestito più bello e Onorato la mia divisa, questo è il 6esto, 1980, io sono in questo scatto,i mi… - zaraluc50 : RT @Dissidente62: Oggi avrei messo il mio vestito più bello e Onorato la mia divisa, questo è il 6esto, 1980, io sono in questo scatto,i mi… -