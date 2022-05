Il commento social di Mourinho dopo la vittoria della Roma in Conference League

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 maggio 2022)– Jose, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio profilo Instagram, a distanza di tre giorni dal successo europeo. Ecco quanto affermato. “I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare “e poi”… Prima di allora, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo la mia gratitudine ai miei giocatori: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che gli Einstein del calcio non sanno, non capiscono e mi dispiace per loro. Il calcio è quello che si vede e ...