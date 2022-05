Advertising

GiovaQuez : Mattarella: 'La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto.… - Affaritaliani : Mattarella: 'Relazioni tra Italia e Algeria hanno radici profonde' - zuggy04 : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con grav… - alessan41423873 : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con grav… - alesSarda2908 : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con grav… -

ilmessaggero.it

Lebilaterali sono forti e hanno radici antiche", le parole del Presidentein occasione delle dichiarazioni alla stampa con il Presidente dell'Algeria. / Quirinale...presidente algerino sia in visita in Italia dopo pochi mesi dalla visita di, "è un segno dell'amicizia solida fra Algeria e Italia" e di "un importante rapporto strategico, con... Mattarella: Relazioni tra Italia e Algeria hanno radici profonde AGI/Vista - "Il fatto che il Presidente Tebboune sia venuto in Italia a distanza di così pochi mesi è il segno di un'amicizia solida tra Italia e Algeria. Le relazioni bilaterali sono forti e hanno ra ...(askanews) - Tra Italia e Algeria c'è un'amicizia solida che ha radici antiche e relazioni bilaterali che stanno diventando sempre più forti. Questo il bilancio dell'incontro al Quirinale tra il ...