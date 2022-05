Atalanta | Gollini lascerà il Tottenham | ecco la situazione

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pierluigitornerà in Italia dopo l'anno passato in prestito al. Il portiere ha trovato poco spazio in Inghilterra...

Diversi i profili valutati e primi contatti con Vicario, ma l'ideapotrebbe prendere corpo. L'è interessata a Kouamé, la Fiorentina apre alla cessione.Piace anche, rientrato all'dopo un anno di prestito al Tottenham'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Konur: "Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere ...Dopo una stagione negativa. l'Atalanta guarda al futuro e programma la prossima stagione. La Dea, per il proprio attacco, sta pensando Christian Kouamé. L'attaccante, che rientrerà alla Fiorentina dop ...Nelle ultime ore ha preso vigore, per il futuro della porta viola, il nome di Pierluigi Gollini. Pronto a rientrare all'Atalanta, e a lasciarla nuovamente, dopo la stagione in prestito ...