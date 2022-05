5 Aprile 1972 – Sanremo: 50 anni di movimento LGBTQ+ in Italia e in Liguria (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – a cura di: Carlo Antonelli, Anna Daneri, Marco Fiorello, Francesco Urbano Ragazzi Sede: PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, Vico alla Chiesa delle Vigne, 18 R – Genova Durata: dal 26 maggio al 10 luglio 2022 Orari: mercoledì-domenica dalle 16 alle 20 Milano, 24 maggio 2022 – Inaugura giovedì 26 Maggio 2022 al PRIMO PIANO di Palazzo Grillo a Genova una mostra dedicata al movimento di liberazione LGBTQ+ Italiano e alla data della sua nascita. 5 Aprile 1972: è una data fondamentale nella storia del genere umano. Tutto inizia nella città di Sanremo, per poi espandersi molto al di là dei confini geografici. Quel giorno un gruppo di psichiatri si riuniva al Casinò per disquisire di omosessualità come patologia, ma i militanti del neonato Fronte Unitario Omosessuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – a cura di: Carlo Antonelli, Anna Daneri, Marco Fiorello, Francesco Urbano Ragazzi Sede: PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, Vico alla Chiesa delle Vigne, 18 R – Genova Durata: dal 26 maggio al 10 luglio 2022 Orari: mercoledì-domenica dalle 16 alle 20 Milano, 24 maggio 2022 – Inaugura giovedì 26 Maggio 2022 al PRIMO PIANO di Palazzo Grillo a Genova una mostra dedicata aldi liberazioneno e alla data della sua nascita. 5: è una data fondamentale nella storia del genere umano. Tutto inizia nella città di, per poi espandersi molto al di là dei confini geografici. Quel giorno un gruppo di psichiatri si riuniva al Casinò per disquisire di omosessualità come patologia, ma i militanti del neonato Fronte Unitario Omosessuale ...

