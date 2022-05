Napoli colpo Berardi, Marchetti: “La soluzione migliore per il club: il motivo” (Di giovedì 19 maggio 2022) Berardi lascerà il Sassuolo e per il Napoli sarebbe la soluzione migliore, il club vuole giocatori validi per sostituire i partenti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 maggio 2022)lascerà il Sassuolo e per ilsarebbe la, ilvuole giocatori validi per sostituire i partenti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Napoli, colpo di scena Koulibaly: in una rivale italiana, l’annuncio - Gianfranco_juve : Auriemma preoccupato: 'Con l'addio di Chiellini, la Juventus vuole prendere Koulibaly. Sarebbe un colpaccio per la… - if_seriea : #FCBarcelona tenta il doppio colpo in casa #sscnapoli . Primi colloqui avviati #Koulibaly #fabianruiz… - SiamoPartenopei : Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia preso e Olivera vicino: un terzo colpo arriverà a prescindere dalle cessioni - infoitsport : Calciomercato Napoli: colpo in attacco, Tuchel non ha dubbi -