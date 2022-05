"C'era la marcia...". La versione dell'indagata sull'incidente dell'asilo

Advertising

Agenzia_Ansa : Auto nel giardino dell'asilo a L'Aquila, parla la donna indagata: 'C'era la marcia'. Stabili le condizioni delle du… - atirrito : RT @Agenzia_Ansa: Auto nel giardino dell'asilo a L'Aquila, parla la donna indagata: 'C'era la marcia'. Stabili le condizioni delle due bimb… - annalamb35 : @CarmeloSc92 @Agenzia_Ansa Da quel che ho letto ieri , in macchina c'era il fratellino, forse ha tolto involontariamente la marcia . - AndyWomenNews : RT @Agenzia_Ansa: Auto nel giardino dell'asilo a L'Aquila, parla la donna indagata: 'C'era la marcia'. Stabili le condizioni delle due bimb… - zazoomblog : Auto nel giardino di un asilo a LAquila la conducente: La marcia era inserita il freno a mano non ricordo - Il 12en… -

'Sono sicura di aver inserito lae di aver lasciato la macchina in pianura', ha detto la ... Dalla perizia in corso sul mezzo, è emerso che il freno a manoelettronico, non manuale come ...AQUILA - "Sono sicurissima di aver inserito la, il freno a mano non ricordo. La macchina nonin pendenza ma sulla piazzola prima della discesa". Radostina Zhorova Balabanova, la donna 38enne di origini bulgare che è indagata per ...Sarà la perizia sulla vettura a stabilire come sia stato possibile che l'auto sia scivolata lungo la discesa fino a colpire il cancello dell'asilo di Pile ...COSE CHE SOLO NEGLI USA POSSONO ACCADERE - Il clima del nord America può presentare caratteri davvero estremi e quello che succederà nei prossimi due giorni ne sarà la riprova. Attualmente gli stati c ...