(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il giorno dopo i 14 arresti a La, emergono particolari feroci deiutilizzati dalla gang. Il “sodalizio” dedito alla vendita di droga, ‘guidato’ da Daniele Carlomosti, il Gigante, utilizzava anche strumenti di tortura per raggiungere i propri scopi. Per convincere i debitori a pagare. Con loro era meglio trattare. Parola di Massimo Carminati che, parlando con Riccardo Brugia (intercettato dai carabinieri nell’inchiesta Mondo di mezzo) raccontava “Sono andato da questi prima che prendono la pistola e sparano“. La, icrudeligang di Carlomosti Quando una mattina del novembre 2018, come riporta il Messaggero, la Dda fa sparire i 10 chili di fumo custoditi in una cantina di La, Carlomosti (ignaro dell’intervento dell’Antimafia) va su tutte le ...

Augusto Proietti, chi è il re delle bancarelle a Roma:mafiosi per le licenze. Tra i 7 ... il 'Guercio' riconsoceva la caratura criminale del sodalizio con base a 'La': 'Quelli so' ...prima tribuno poi agricoltore, autore del De, un'opera in dodici libri a tema agricolo, ... Tutta la lavorazione è stata effettuata conmanuali ed il prodotto ottenuto esprime qualità ... La Rustica, i metodi della banda: chi non pagava veniva spogliato, legato al letto e torturato L'indagine parte nel 2017 quando fra i due scoppia una guerra fratricida. Una stanza della torture foderata di plastica per non sporcare le pareti di sangue. Per costringere i familiari a pagare il do ...73 e 74 D.P.R. 309/90, artt. 56, 575, 582, 629, 613 bis, 424, artt. L’indagine trae origine dal ferimento di un uomo, avvenuto il 17.11.2017, attinto da più colpi d’arma da fuoco alle gambe mentre si ...