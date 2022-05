La Lega Navale di Ostia celebra 84 anni di storia: sede rinnovata (Di sabato 14 maggio 2022) La Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana ha festeggiato 84 anni dalla sua fondazione con un evento in grande stile. Si è tenuta giovedì 12 maggio, l’inaugurazione della sede storica, istituita nel 1938 e rinnovata dopo i recenti lavori di ristrutturazione. Un’occasione per celebrare l’importanza dello sport e della cultura marinaresca per tutto il territorio laziale e non solo. Lega Navale di Ostia, grande festa e inaugurazione della nuova sede Nel corso dell’evento inaugurale, sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali ed esponenti delle maggiori associazioni sportive, enti con cui la Lega Navale Italiana collabora da tempo in ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 14 maggio 2022) La Sezione didellaItaliana ha festeggiato 84dalla sua fondazione con un evento in grande stile. Si è tenuta giovedì 12 maggio, l’inaugurazione dellastorica, istituita nel 1938 edopo i recenti lavori di ristrutturazione. Un’occasione perre l’importanza dello sport e della cultura marinaresca per tutto il territorio laziale e non solo.di, grande festa e inaugurazione della nuovaNel corso dell’evento inaugurale, sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali ed esponenti delle maggiori associazioni sportive, enti con cui laItaliana collabora da tempo in ...

Advertising

giglionews : In diretta dal Golfo del Campese, in collaborazione con la Lega Navale #isoladelgiglio #webcam #Tuscany… - rivieraoggi : Lega Navale Italiana, grande successo nella tappa dell’Interzonale Adriatico - PressMareItalia : La #Sezione di #Ostia della #LegaNavaleItaliana festeggia 84 anni dalla sua #fondazione con un #evento in grande st… - AGR_web : Ostia, Open day alla Lega Navale per imparare a vivere il mare Dopo l'inaugurazione della sede storica ristrutturat… - StraNotizie : Sezione Lega Navale Italiana di Ostia celebra 84 anni di storia -