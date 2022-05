(Di venerdì 6 maggio 2022) Illa stagione con un successo di misura sul campo del. Are la sfida è una rete rocambolesca siglata da Franco: Nedelcearu appoggia all'indietro per Festa che si ...

Advertising

ParmaLiveTweet : Serie B, il Parma chiude nella metà di destra. Stasera tutti gli altri verdetti - TUTTOB1 : Serie B: Crotone-Parma 0-1, crociati chiudono la stagione con una vittoria - tcm24com : Serie B, successo di misura del Parma a Crotone #serieB - sportli26181512 : Serie B, il Parma chiude con una vittoria: a Crotone decide Vazquez: I gialloblu si impongono 1-0 nell'ultimo turno… - sportli26181512 : Il Parma fa... Festa. Papera del portiere del Crotone e Vazquez segna: Il Parma fa... Festa. Papera del portiere de… -

Ilchiude la stagione con un successo di misura sul campo del Crotone. A decidere la sfida è una ... Il Crotone saluta la...di Matteo Fantozzi) Diretta/Alessandria (risultato finale 2 - 2): Pierozzi ristabilisce la ... COME SEGUIRE LA PARTITA DIB La diretta del match Benevento Spal sarà disponibile, come ...Il Parma chiude il proprio campionato di Serie B con una vittoria 1-0 a Crotone nella prima sfida dell’ultima giornata. Contro i calabresi già retrocessi è Vasquez ha realizzare il gol della vittoria ...Con Crotone-Parma già disputata alle 18.15 e terminata 1-0 in favore dei ducali, qui tutti i risultati live delle altre sfide serali:. Alessandria-Vicenza 0-0. Ascoli-Ternana 1-0 7' Tsadjout. Benevent ...