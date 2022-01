Napoli, inseguimento da fim a Chiaia e volante della Polizia speronata: 3 arresti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un inseguimento da film è andato in scena a Chiaia, nel quartiere bene di Napoli, terminato con una violenta colluttazione tra il conducente, gli altri due occupanti e gli agenti di Polizia. L’episodio si è verificato stanotte. Tutto ha avuto inizio lungo corso Arnaldo Lucci quando, i poliziotti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato un’auto con tre persone a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unda film è andato in scena a, nel quartiere bene di, terminato con una violenta colluttazione tra il conducente, gli altri due occupanti e gli agenti di. L’episodio si è verificato stanotte. Tutto ha avuto inizio lungo corso Arnaldo Lucci quando, i poliziotti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato un’auto con tre persone a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

