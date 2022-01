Drammatico sbarco a Lampedusa, 7 bengalesi muoiono per ipotermia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle immagini della Guardia Costiera un barcone con a bordo 280 persone intercettato la notte scorsa a Lampedusa. La traversata nel Mediterraneo dalla Libia all'Italia in pieno inverno è costata la vita a 7 migranti di origine bengalese, secondo le autorità. I decessi sarebbero infatti stati causati dall'ipotermia. Quando i soccorritori hanno intercettato il barcone attorno alle 3.30 tre occupanti erano già morti. Altri quattro invece sono deceduti durante il trasferimento sulla terraferma.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Drammatico-sbarco-a-Lampedusa-7-bengalesi-muoiono-per-ipotermia 20220125 video 14380087.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle immagini della Guardia Costiera un barcone con a bordo 280 persone intercettato la notte scorsa a. La traversata nel Mediterraneo dalla Libia all'Italia in pieno inverno è costata la vita a 7 migranti di origine bengalese, secondo le autorità. I decessi sarebbero infatti stati causati dall'. Quando i soccorritori hanno intercettato il barcone attorno alle 3.30 tre occupanti erano già morti. Altri quattro invece sono deceduti durante il trasferimento sulla terraferma.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-a--7--per-20220125 video 14380087.mp4"/video

