Coronavirus, oggi nel Lazio boom di casi: oltre 17.000. Salgono ancora i ricoveri, i dati aggiornati (Di martedì 25 gennaio 2022) Nessuna tregua nel Lazio. Anzi, il virus continua a circolare e sta facendo registrare, giorno dopo giorno, un aumento notevole di casi. Dopo gli oltre 7.000 di ieri, nelle ultime 24 ore la Regione ha dovuto fare i conti con ben 17165 nuovi positivi, un vero e proprio 'boom'. Continuano ad aumentare, purtroppo, anche i ricoveri con un incremento di 18 pazienti rispetto alla giornata di ieri, mentre in 4 hanno necessitato della terapia intensiva. Sono 31 i morti, 10256 i guariti nelle ultime ore. "I casi a Roma città sono a quota 8.452. oggi – ha spiegato l'assessore D'Amato – nuovo record di tamponi (153.322) e guariti, con il rapporto tra positivi e tamponi che è all'11,1%". Coronavirus nel Lazio: i dati ...

