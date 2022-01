Cassazione, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario con Mattarella e Cartabia: la diretta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al via la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 nell'Aula Magna della Cassazione con il presidente della Repubblica <a href="https://www.repubblica.it/protagonisti/Sergio Mattarella/">Sergio Mattarella, prossimo a concludere il mandato</a>. Oltre alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, delegata a rappresentare anche il premier Mario Draghi, ci sono una trentina di autorità invitate, e altre trenta fanno parte del personale della Suprema Corte. Dopo la relazione del Primo presidente Pietro Curzio - <a href="https://www.repubblica.it/cronaca/2022/01/20/news/Cassazione ... Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Al via ladi2022 nell'Aula Magnacon il presidentea Repubblica Sergio, prossimo a concludere il mandato. Oltre alla ministraa Giustizia Marta, delegata a rappresentare anche il premier Mario Draghi, ci sono una trentina di autorità invitate, e altre trenta fparte del personalea Suprema Corte. Dopo la relazione del Primo presidente Pietro Curzio -

Advertising

LaStampa : Cassazione, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario con Mattarella e Cartabia: la diretta - Italia_Notizie : Cassazione, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario con Mattarella e Cartabia: la diretta - storie_italiane : In diretta dall'Assemblea della Corte Suprema di Cassazione in Roma la Cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudizia… - TelemiaLaTv : ANNO GIUDIZIARIO IN CASSAZIONE, CON MATTARELLA E CATARBIA CERIMONIA” RISTRETTA SOLO 30 GLI INVITATI - amipavv : RT @minGiustizia: Inaugurazione #annogiudiziario 2022, domani la cerimonia in #Cassazione alla presenza delle più alte cariche dello Stato.… -