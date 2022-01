Calciomercato Inter, doppia sfida alla Fiorentina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Repubblica svela come la Fiorentina sia fortemente Interessata a Raspadori ma non solo: le ultime sul Calciomercato Inter «Dopo l’arrivo a Firenze di Piatek, monitorato anche l’altro attaccante del Sassuolo: Raspadori. Il nazionale italiano è sul taccuino anche di Inzaghi e Marotta ma, in caso di partenza di Vlahovic, Commisso è pronto a fare sul serio per regalare al tecnico Italiano un calciatore giovane, funzionale alle idee di Italiano e di qualità». CENTROCAMPO – «Il mercato dei centrocampisti entrerà nel vivo tra qualche mese, intanto molti club si stanno già muovendo. L’Inter sta cercando di anticipare la concorrenza per Frattesi, ma la prima offerta di 15 milioni di euro è stata rifiutata dal Sassuolo. Anche il Napoli è Interessato all’ex Primavera della Roma, Luciano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Repubblica svela come lasia fortementeessata a Raspadori ma non solo: le ultime sul«Dopo l’arrivo a Firenze di Piatek, monitorato anche l’altro attaccante del Sassuolo: Raspadori. Il nazionale italiano è sul taccuino anche di Inzaghi e Marotta ma, in caso di partenza di Vlahovic, Commisso è pronto a fare sul serio per regalare al tecnico Italiano un calciatore giovane, funzionale alle idee di Italiano e di qualità». CENTROCAMPO – «Il mercato dei centrocampisti entrerà nel vivo tra qualche mese, intanto molti club si stanno già muovendo. L’sta cercando di anticipare la concorrenza per Frattesi, ma la prima offerta di 15 milioni di euro è stata rifiutata dal Sassuolo. Anche il Napoli èessato all’ex Primavera della Roma, Luciano ...

