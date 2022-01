Casalinghe | arriva il bonus 2022 | ecco come funziona!

Leggi su formatonews

(Di martedì 18 gennaio 2022)il: il governo continua a cercare di far fronte alla pandemia,Nuovoper chi cura la casa:di che si tratta (foto: Pixabay).La variante Omicron sta purtroppo aumentando di molto i contagi, riportando ad alti livelli la gravità della situazione per la pandemia che viviamo ormai da due anni pieni. Per contrastare la crisi economica, il governo ha più volte messo a disposizione diversi; per questo, neuno dedicato allefunziona., il: ...