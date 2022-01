Juventus-Sampdoria domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in tv Juventus-Sampdoria, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Otto risultati utili consecutivi hanno rilanciato le ambizioni in campionato degli uomini di Allegri. Il tecnico livornese non sarà però presente nella sfida di Coppa contro i blucerchiati, che non vincono dallo scorso 16 dicembre, quando ebbero la meglio sul Torino proprio in Coppa Italia. In palio, un posto ai quarti contro la vincente tra Cagliari e Sassuolo. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato per domani, martedì 18 gennaio, alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su canale 5, oppure in ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere in tv, sfida valida per gli ottavi di finale della. Otto risultati utili consecutivi hanno rilanciato le ambizioni in campionato degli uomini di Allegri. Il tecnico livornese non sarà però presente nella sfida dicontro i blucerchiati, che non vincono dallo scorso 16 dicembre, quando ebbero la meglio sul Torino proprio in. In palio, un posto ai quarti contro la vincente tra Cagliari e Sassuolo. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato per, martedì 18 gennaio, alle ore 21:00. La partita sarà visibile intv e in chiaro su5, oppure in ...

Advertising

juventusfc : #JuveSampdoria, è iniziata la vendita dei biglietti! ?? Tutte le info, qui ? - sportface2016 : #CoppaItaliaFrecciarossa, come vedere #JuventusSampdoria domani in tv - clubdoria46 : #Sampdoria, #Palombo o #Tufano in panchina contro la #Juventus? Gli scenari #samp #daversa #giampaolo - infoitsport : Allenamento Juventus: il punto in vista della Sampdoria - infoitsport : Juventus-Sampdoria probabili formazioni | I dubbi della vigilia -