Juventus, Andrea Agnelli negativo al covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, risultato positivo al covid la scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l’Inter allo stadio ‘Meazza’, è tornato negativo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il presidente della, risultato positivo alla scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l’Inter allo stadio ‘Meazza’, è tornato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GiovaAlbanese : ? Tampone negativo: il presidente della #Juventus, Andrea #Agnelli, è guarito dal Covid-19. - romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, è positivo al COVID-19 // Juventus President Andrea Agnelli has tested positive for COVID-19 ?? - sportface2016 : +++#Juventus: il presidente Andrea #Agnelli positivo al #COVID19. Non sarà a San Siro per la #Supercoppa+++ #InterJuventus - Andrea_82b15 : RT @ilbanale: @Andrea_82b15 Poi ovviamente lo sbaglia perché me lo so giocato io…banditi allo stato puro…sono la Juventus di calciopoli, l’… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: ? Tampone negativo: il presidente della #Juventus, Andrea #Agnelli, è guarito dal Covid-19. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Andrea Coppa Italia Serie C, Fidelis Andria - Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale L'ultima edizione disputata (2019 - 2020) si era conclusa con il successo della Juventus Under 23, ... coadiuvato dai Signori Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Andrea Cravotta di Città di ...

Juventus, Andrea Agnelli negativo al covid Il presidente bianconero era risultato positivo la scorsa settimana Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli , risultato positivo al Covid la scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l'Inter allo stadio 'Meazza', è ...

Juventus, Andrea Agnelli è la prima persona da portare sul banco degli imputati Il Fatto Quotidiano LIVE TJ - Agnelli si è negativizzato dal Covid. Allenamento terminato. Domani ci saranno dei cambi. Mancheranno De Ligt e Kean 19:11 - AGNELLI NEGATIVO - Ogg, Andrea Agnelli si è negativizzato dal Covid e ha così potuto terminare la quarantena. Adesso il presidente bianconero potrà tornare al ...

Agnelli negativo al Covid La scorsa settimana, Andrea Agnelli era risultato positivo al Covid e aveva iniziato il periodo di quarantena. Il Preside della Juventus non aveva potuto assistere alla finale di Supercoppa proprio a.

L'ultima edizione disputata (2019 - 2020) si era conclusa con il successo dellaUnder 23, ... coadiuvato dai Signori Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata eCravotta di Città di ...Il presidente bianconero era risultato positivo la scorsa settimana Il presidente dellaAgnelli , risultato positivo al Covid la scorsa settimana e per questo motivo costretto a rinunciare ad assistere alla finale di Supercoppa contro l'Inter allo stadio 'Meazza', è ...19:11 - AGNELLI NEGATIVO - Ogg, Andrea Agnelli si è negativizzato dal Covid e ha così potuto terminare la quarantena. Adesso il presidente bianconero potrà tornare al ...La scorsa settimana, Andrea Agnelli era risultato positivo al Covid e aveva iniziato il periodo di quarantena. Il Preside della Juventus non aveva potuto assistere alla finale di Supercoppa proprio a.