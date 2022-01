Cartelle esattoriali | regole più rigide nel 2022 | cosa cambia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1° gennaio, anche se l’emergenza sanitaria è ancora in corso,no leper le agevolazioni delleGli ultimi 2 anni sono stati accompagnati da una revisione del modello di riscossione fiscale, temporaneamente agevolato per i contribuenti che, in condizioni di difficoltà finanziaria, hanno pendenze con il fisco. Oltre alle note L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

elio_vito : Tranquill*, passate le feste, dopo che la servitù avrà finito di smontare il centro tavola e gli addobbi natalizi,… - Alex73701582 : @linoricchiuti @FratellidItalia Non vorrei sembrare un bastian contrario... ma se gli sono arrivate delle cartelle… - GrimoldiPaolo : ?? CARTELLE #ESATTORIALI Grazie alle #Lega dilazione di 6 mesi. - RaffaellaBarak : @crippa5stelle @Mov5Stelle fate rottamare tutte le cartelle esattoriali che siamo nella fogna noi piccoli negozianti rovinati dal covid! - RaffaellaBarak : @Mov5Stelle @crippa5stelle fate rottamare tutte le cartelle esattoriali che siamo nella fogna noi piccoli negozianti rovinati dal covid! -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

In questo contesto ritengo inspiegabile e preoccupante la posizione attuale del Governo che, di fatto, ha rimesso in moto la macchina tributaria con l'invio massivo delle, la ..."In questo contesto ritengo inspiegabile e preoccupante la posizione attuale del Governo che, di fatto, ha rimesso in moto la macchina tributaria con l'invio massivo delle, la ...Vendite natalizie a picco rispetto al 2019 a Reggio Calabria. Confesercenti punta il dito contro la scelta del Governo di rimettere in moto la macchina tributaria “Finite le festività si possono tirar ...“Finite le festività si possono tirare le prime somme per quanto riguarda le vendite natalizie che purtroppo non sono positive”. È quanto mette nero su bianco il presidente di Confesercenti Reggio Cal ...