James Pallotta vuole comprare il Palermo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato.com riprende una notizia pubblicata dal Giornale di Sicilia secondo cui l’ex proprietario della Roma, James Pallotta, sarebbe intenzionato ad acquistare il Palermo. Pallotta ha pronta un’offerta da presentare al club. Ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti. “da un lato Dario Mirri, il patron del club rosanero, dall’altro un emissario di Raptor Group. Quella della società dell’ex presidente della Roma, che da tempo sta sondando il terreno per tornare nel calcio italiano, è stata una vera e propria manifestazione di interesse ed è avvenuta nel mese di ottobre. Il Palermo rappresenta una delle opportunità valutate da Pallotta negli ultimi mesi, ma a novembre non risultano nuovi contatti e bisogna capire se sia aperta o meno una trattativa tra le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calciomercato.com riprende una notizia pubblicata dal Giornale di Sicilia secondo cui l’ex proprietario della Roma,, sarebbe intenzionato ad acquistare ilha pronta un’offerta da presentare al club. Ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti. “da un lato Dario Mirri, il patron del club rosanero, dall’altro un emissario di Raptor Group. Quella della società dell’ex presidente della Roma, che da tempo sta sondando il terreno per tornare nel calcio italiano, è stata una vera e propria manifestazione di interesse ed è avvenuta nel mese di ottobre. Ilrappresenta una delle opportunità valutate danegli ultimi mesi, ma a novembre non risultano nuovi contatti e bisogna capire se sia aperta o meno una trattativa tra le ...

