Uomini e Donne | anticipazioni 6 dicembre | le troniste litigano con due corteggiatori Colpo di fulmine per Biagio

(Di lunedì 6 dicembre 2021): che emozioni darà il programma al suo pubblico nella puntata di oggi? Vediamolo insieme!: Alessadro Verdolini vuole lasciare Andrea Nicole Conte? Problemi tra la tronista e il corteggiatore. Infatti, dopo aver baciato lui e il suo rivale, Ciprian Aftim, lei è sembrata più “presa” da quest’ultimo e ovviamente al pretendente che le ha fatto rivedere la mamma dopo tre mesi, la cosa non è piaciuta. Addirittura oggi si chiederà in pratica cosa continui a fare a rimanere a “” … Andrea Nicole cosa gli risponderà? Problemi tra Roberta Ilaria Giusti e Luca Salatino Sappiamo che a “” ci sono due. L’altra è Roberta ...

Inizio di settimana ricco di novità a: secondo le anticipazioni di lunedì 6 dicembre, nel dating show condotto da Maria De Filippi si continua a parlare di Andrea Nicole e di una nuova fiamma per Biagio di Maro . La ..., la confessione di Martina Viali Matteo Ranieri ha ricevuto una sorpresa inaspettata, incoronato nuovo tronista diper la gioia delle fan che l'hanno sempre sostenuto. ...È oramai acquisito che il futuro dell'assistenza sanitaria in generale sarà molto distante dal presente attuale, così come i cambiamenti in campo medico ...I fan di Uomini e Donne stanno aspettando con ansia che venga trasmessa la puntata della scelta di uno degli attuali tronisti.