Olimpiadi Pechino | Usa annunciano boicottaggio diplomatico

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Amministrazione Biden non invierà alcun rappresentantealleinvernali del 2022 che si terranno ain segno di protesta per le violazioni dei diritti umani da parte della Cona nello Xinjiang. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki spiegando che ildell’evento invia un “messaggio chiaro”, ovvero che le violazioni dei diritti umani in Cina non possono ”avvenire come al solito”, non possono essere tollerate. “L’Amministrazione Biden non invierà alcuna rappresentanza diplomatica o ufficiale alleinvernali e alle Paralimpiadi di2022, dato il genocidio in corso e i crimini contro l’umanità commessi dalla Repubblica popolare cinese nello Xinjiang”, ha affermato Psaki. Il team Usa, ha comunque aggiunto, ha il ...