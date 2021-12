Sabatini: «Il Bologna merita questi risultati, a Mourinho serve tempo. E l’Inter…» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Walter Sabatini, ex ds di Inter, Roma e Bologna, ha analizzato questa prima parte di campionato. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Sportiva, Walter Sabatini ha così parlato di questi primi mesi di campionato. SERIE A – «Stiamo vivendo un campionato competitivo a tutti i livelli, ogni domenica c’è un nuovo stravolgimento. Le prime in classifica si giocano lo scudetto, poi c’è la lotta Champions anche se la frattura diventerà importante. L’Atalanta può rientrare in entrambi i discorsi». RITORNO – «Io sono pronto a tornare, ma forse non lo è il calcio. Io sono sempre pronto. Vedo partite, continuo a seguire il Bologna e sento spesso l’ambiente. Mi è capitata già in passato una situazione del genere». Bologna – «Adoro il Bologna, credo che quello che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Walter, ex ds di Inter, Roma e, ha analizzato questa prima parte di campionato. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Radio Sportiva, Walterha così parlato diprimi mesi di campionato. SERIE A – «Stiamo vivendo un campionato competitivo a tutti i livelli, ogni domenica c’è un nuovo stravolgimento. Le prime in classifica si giocano lo scudetto, poi c’è la lotta Champions anche se la frattura diventerà importante. L’Atalanta può rientrare in entrambi i discorsi». RITORNO – «Io sono pronto a tornare, ma forse non lo è il calcio. Io sono sempre pronto. Vedo partite, continuo a seguire ile sento spesso l’ambiente. Mi è capitata già in passato una situazione del genere».– «Adoro il, credo che quello che ...

Advertising

CalcioNews24 : Sabatini così sul campionato di #Bologna, #Inter e #Roma ?? - tempoweb : Walter Sabatini: pronto a rientrare in serie A - 1000Cuori : ?? Dietrofront di Sabatini? Il dirigente verso il no al Genoa ?? - RadioSportiva : Walter Sabatini, grande direttore sportivo di Perugia, Lazio, Palermo, Roma, Inter e Bologna, ha analizzato a 360 g… - romanewseu : Walter Sabatini: '#Mourinho artista della comunicazione. Oggi si parla delle sue frasi su #Zaniolo e non del fatto… -