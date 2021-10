Barelli nuovo capogruppo FI. Malumori dopo la nomina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il passaggio di Occhiuto alla guida della Regione Calabria ha spinto i deputati di Forza Italia a riunirsi per eleggere il nuovo capogruppo. dopo un'iniziale divisione si è preferito non votare in modo segreto, come alcuni avevano richiesto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il passaggio di Occhiuto alla guida della Regione Calabria ha spinto i deputati di Forza Italia a riunirsi per eleggere ilun'iniziale divisione si è preferito non votare in modo segreto, come alcuni avevano richiesto

