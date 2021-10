I musei di Vienna aprono un account sulla piattaforma per adulti OnlyFans: ecco perché (Di martedì 19 ottobre 2021) L’ente del turismo di Vienna presenterà l’arte di quattro dei musei più venerati della città sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Il motivo? Evitare la censura. Stando a quanto riportato dalla CNN, alcuni istituti culturali, tra cui il Museo Albertina e il Museo Leopold, hanno recentemente riscontrato problemi durante la pubblicazione delle loro opere d’arte su account social, con conseguente censura di alcune che includono nudità a causa delle regole sempre più stringenti sul tema pornografia attuate dagli algoritmi automatici delle piattaforme che, ovviamente, non distinguono un’opera d’arte da una qualsiasi altra immagine. L’ente del turismo ha anche affermato che “Vienna e le sue istituzioni artistiche sono tra le vittime di questa nuova ondata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) L’ente del turismo dipresenterà l’arte di quattro deipiù venerati della cittàper. Il motivo? Evitare la censura. Stando a quanto riportato dalla CNN, alcuni istituti culturali, tra cui il Museo Albertina e il Museo Leopold, hanno recentemente riscontrato problemi durante la pubblicazione delle loro opere d’arte susocial, con conseguente censura di alcune che includono nudità a causa delle regole sempre più stringenti sul tema pornografia attuate dagli algoritmi automatici delle piattaforme che, ovviamente, non distinguono un’opera d’arte da una qualsiasi altra immagine. L’ente del turismo ha anche affermato che “e le sue istituzioni artistiche sono tra le vittime di questa nuova ondata ...

