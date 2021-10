I tifosi del Vitesse festeggiano la vittoria ma crolla la tribuna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paura in Olanda e strage evitata. Durante il festeggiamento per la vittoria del Vitesse, la tribuna della curva dove i tifosi stavano saltando davanti ai loro beniamini è crollata. Fortunatamente non ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Paura in Olanda e strage evitata. Durante il festeggiamento per ladel, ladella curva dove istavano saltando davanti ai loro beniamini èta. Fortunatamente non ...

Advertising

CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - federicocasotti : Video abbastanza impressionante ma (miracolosamente) nessun ferito in Olanda al termine del derby del Gelderland tr… - capuanogio : #LeIene hanno fatto tatuare (lavabile) lo stemma del #Milan a #Donnarumma dopo i fischi di San Siro. Vuoi dire u… - Speedal1970 : RT @AlessandroFusi9: I tifosi del green pass sanno, spero, che l'Italia è diventata lo zimbello della nazioni civilizzate dove nessuno ha p… - tore57urci : RT @SimoneGuadagnoo: La carica dei tifosi e degli ultras della Curva B del #Napoli all’esterno dell’hotel Palazzo Caracciolo in vista di #N… -