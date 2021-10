Vina | «Ritorno dal Sudamerica? È qualcosa di esclusivamente fisico | ma sto bene ora»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Matias, terzino sinistro della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della gara con la Juve Ai microfoni di DAZN, Matiasha parlato nel pre partita di Juve-Roma. DOPO LA SOSTA – «Ho già affrontato questa situazione prima della partita contro il Sassuolo. Stavolta il viaggio era più corto perchè vengo dal Brasile. E’di, ma stoora». CUADRADO – «Ci sono diversi giocatori da tenere d’occhio, non solo lui. Sappiamo che può essere pericoloso ma non è l’unico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Confermato il consueto 4 - 2 - 3 - 1, con il ritorno di Cristante dal 1 al fianco di Veretout in ... Allegri ROMA (4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; ...Confermato il consueto 4 - 2 - 3 - 1 , con il ritorno di Cristante dal 1' al fianco di Veretout in mediana. In difesa c'è Vina, reduce dagli impegni con la nazionale uruguaiana, a completare il ...Torino 17 ott. - (Adnkronos) - La Juventus perde De Ligt: il difensore olandese ha accusato un risentimento all'adduttore e salterà la sfida di stasera con la Roma. Sarà da valutare per la trasferta d ...