Gravissimo lutto nel mondo dello sport | il campione è appena venuto a mancare

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ildei motori e in particolare delle due ruote è in. È morto all'età di 68 anni, Reinhold Roth, ex pilota tedesco costretto a ritirarsi dalle corse nel 1990 in seguito ad un terribile incidente nella categoria 250. #FOTO A FINE ARTICOLO Uno schianto terribile quello avnel Gran Premio di Jugoslavia che ha stravolto letteralmente la sua vita, costringendolo ad uno stato vegetativo. Poche ore fa l'ufficialità del decesso da parte della MotoGP, con Roth dunque che ha smesso di lottare. Reinhold Roth è stato uno dei piloti più amati degli anni '80. Apprezzato in pista e fuori, per il suo atteggiamento positivo e sempre sorridente, ha all'attivo anche un titolo dieuropeo nella categoria 250, dopo le apparizioni anche nella 350. Nel 1987 e nel 1989 ha sfiorato anche la vittoria del ...

Advertising

BullaInterista : RT @tweetnewsit: ? Gravissimo lutto: è morto il campione. La triste notizia poco fa ?? - tweetnewsit : ? Gravissimo lutto: è morto il campione. La triste notizia poco fa ?? - McCopp16 : @doluccia16 A pensar male se dicono solo cazzate e non si rispetta un lutto gravissimo. Che cessi che siete. - newsdinapoli : Gravissimo lutto per l’avvocato Giordano, addio al papà #Attualità -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto

Leggilo.org

...passione che la lega al mondo della tv e del cinema affonda le radici in un incidente. ... in particolare, durante il secondo lockdown, in seguito a un graveche ha colpito la sua ...Proclameròcittadino per il giorno dei funerali, è l'unico modo che abbiamo per stringerci al loro dolore", ha aggiunto il primo cittadino. Comunità sconvolta per la perdita dei due giovani La ...Nella tarda serata del 14 ottobre scorso al numero di emergenza 112 giungeva una telefonata diretta alla Centrale Operativa della Questura con la quale un uomo, con accento mantovano e limitandosi a..Mentre la sorella Lucrezia era molto attiva nella vita sociale, nel volontariato e nella parrocchia Lucrezia Di Prima non aveva più dato sue notizie e aveva lasciato in casa cellulare, portafogli e ch ...