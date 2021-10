Teatro Goldoni di Livorno: presentata la stagione lirica e musicale. Primo appuntamento il 30 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella sala Mascagni del Teatro Goldoni sono stati presentati alla città ed alla stampa le Stagioni lirica e musicale 2021-2022 della Fondazione Teatro Goldoni. Si tratta dei primi due cartelloni che cronologicamente segneranno il ritorno in presenza del pubblico in Teatro con una programmazione che da ottobre giungerà a fine aprile 2022.Quattro le opere in programma e la serata speciale “Buon compleanno Mascagni” (il 7 dicembre, data della nascita del compositore livornese) per la stagione lirica (Primo appuntamento il 30 e 31 ottobre con “La tragédie de Carmen”) e 8 i concerti sinfonici per la stagione musicale (debutto il 13 novembre ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella sala Mascagni delsono stati presentati alla città ed alla stampa le Stagioni2021-2022 della Fondazione. Si tratta dei primi due cartelloni che cronologicamente segneranno il ritorno in presenza del pubblico incon una programmazione che dagiungerà a fine aprile 2022.Quattro le opere in programma e la serata speciale “Buon compleanno Mascagni” (il 7 dicembre, data della nascita del compositore livornese) per lail 30 e 31con “La tragédie de Carmen”) e 8 i concerti sinfonici per la(debutto il 13 novembre ...

TSVeneto : RT @TgrRaiVeneto: La nuova stagione al via con il debutto in prima nazionale dell'opera di Puccini. Pubblico delle grandi occasioni, finalm… - TgrRaiVeneto : La nuova stagione al via con il debutto in prima nazionale dell'opera di Puccini. Pubblico delle grandi occasioni,… - Notiziabile_it : GRANDE RIAPERTURA DEI #TEATRI: PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA STAGIONE DEL TEATRO #GOLDONI DI LIVORNO @teatrogoldoni… - malandreino : TESINA DI MATURITÀ Stud.: Chiara Francini “Arte drag, dal teatro greco alla commedia dell'arte” Argomenti: La satur… - informazionecs : BAGNACAVALLO (RA) - Teatro Goldoni – Stagione 2021/2022: da sabato 16 ottobre apre la prevendita dei biglietti -