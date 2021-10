Coldplay | pop per corpi celesti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Rita Vecchio MILANO - Everyone is an alien somewhere. Ognuno è alieno da qualche parte. Come i, che alieni lo sono sempre stati. Non solo in Music of Spheres, nono disco della band britannica ...

Dodici tracce, anticipate dai singoli Higher Power - oro e più di 260mln di stream - e My Universe, incontro generazionale tra ie la boy band sudcoreana K -BTS ("A farceli conoscere - ...Un pezzocolorato in cui sono più i BTS a portare identro il loro ambiente sonoro che viceversa, in modo - forse - anche strategico. Le due band cantano nelle loro rispettive lingue, ...Rita VecchioMILANO - Everyone is an alien somewhere. Ognuno è alieno da qualche parte. Come i Coldplay, che alieni lo sono sempre stati. Non solo in Music of Spheres, nono disco della ...15 ott 2021 - Chris Martin e soci pubblicano il loro nuovo album, “Music of spheres”: il disco spiegato canzone per canzone ...