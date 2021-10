Golf, Andalucia Masters: disastro Rahm, Guerrier in testa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’Andalucia Masters, torneo dell’European Tour di Golf che si sta svolgendo a Sotogrande (Spagna), avvio choc per Jon Rahm, numero 1 mondiale e grande favorito della vigilia, il quale attualmente occupa la 107esima posizione dopo il primo round in cui ha fatto registrare il suo secondo peggior score da quando è professionista. Nessun birdie per lo spagnolo, autore di un parziale di 78 (+7) colpi, ma cinque bogey e un doppio bogey al Real Club Valderrama (par 71), teatro della Ryder Cup nel 1997, che ha messo a dura prova i concorrenti. Soltanto dieci di loro hanno fatto registrare un round sotto il par. Nella Costa del Sol il francese Julien Guerrier è in testa alla classifica con 67 (-4), seguito da Rafa Cabrera Bello (secondo con 68, -3). Bene anche Romain Langasque, terzo con 69 ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’, torneo dell’European Tour diche si sta svolgendo a Sotogrande (Spagna), avvio choc per Jon, numero 1 mondiale e grande favorito della vigilia, il quale attualmente occupa la 107esima posizione dopo il primo round in cui ha fatto registrare il suo secondo peggior score da quando è professionista. Nessun birdie per lo spagnolo, autore di un parziale di 78 (+7) colpi, ma cinque bogey e un doppio bogey al Real Club Valderrama (par 71), teatro della Ryder Cup nel 1997, che ha messo a dura prova i concorrenti. Soltanto dieci di loro hanno fatto registrare un round sotto il par. Nella Costa del Sol il francese Julienè inalla classifica con 67 (-4), seguito da Rafa Cabrera Bello (secondo con 68, -3). Bene anche Romain Langasque, terzo con 69 ...

