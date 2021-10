Maurizio?Santoro | “Un’aggiornamento del catasto va fatto Ci sono immobili in zone come il Crescent censite in classe inferiore”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 11 ottobre 2021) di Monica De Santis La riforma delsi sta presentandouna questione molto più spinosa di quello che si pensava. Non poche le polemiche nate intorno all’articolo 7 del testo di bozza della legge delega che delinea dile novità in materia di. “Al momento non vi è ancora nessuna certezza che questa riforma avverrà e soprattutto non vi è alcuna certezza che avverrà in queste modalità. E’ ancora tutto in fase di discussione- spiega il geometra e perito edile salernitano Maurizio Santoro – nonancora stati dati dei parametri certi in merito alla riforma. Al momento è stato solo spiegato che si vuole adeguare le rendite catastali secondo i valori di mercato delle varie”. Dunque la legge delega sulla riforma fiscale si limita a stabilire i principi che ...