Prato | la parrocchia querela don Spagnesi | «Grave danno materiale ed economico | sottratti circa 140 mila euro in due anni»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Don Francesco, il prete diaccusato di essersi appropriato del denaro dei fedeli per comprare droga e organizzare festini privati, è statoto dalladell’Annunciazione, nella frazione della Castellina, a, per appropriazione indebita. La diocesi ha verificato gli ammanchi sui conti correnti della chiesa pratese. Stando ai primi calcoli, donavrebbe sottratto dai conti dellatra i 130 e i 150negli ultimi due. Il vescovo Nerbini, insieme al vicario generale don Daniele Scaccini, nominato amministratore delladi Castellina, dopo aver incontrato il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici, ha reso noto ...

