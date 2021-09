Juventus, ingresso vietato per il tifoso che ha insultato Maignan (Di giovedì 23 settembre 2021) Il portiere del Milan, Mike Maignan, era stato offeso da un tifoso con epiteti razzisti. La Juventus ha preso le distanze dal supporter Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 settembre 2021) Il portiere del Milan, Mike, era stato offeso da uncon epiteti razzisti. Laha preso le distanze dal supporter

Advertising

capuanogio : La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento… - donnie_darko82 : RT @toda022: La Juventus vieterà l'ingresso al tifoso razzista La FIGC vieterà l'ingresso a Maignan per averlo provocato con il colore del… - nn4enpassant : RT @capuanogio: La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento preso g… - Tomas1374 : RT @capuanogio: La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento preso g… - lccatt : RT @capuanogio: La #Juventus vieterà l'ingresso allo Stadium al tifoso denunciato per insulti razzisti a #Maignan. Il provvedimento preso g… -