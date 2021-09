Le Iene | rivoluzione alla conduzione | Elodie e Federica Pellegrini tra i nuovi volti del programma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iene rivoluzione

Il primo appuntamento con la venticinquesima stagione de Leandrà in onda martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1 .a Le. Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi - che ha abbandonato Mediaset per dedicarsi a nuovi progetti di lavoro più stimolanti - l'autore del format Davide Parenti ha preso una ...Erano stati annunciati importanti cambiamenti per il programma d'inchiesta, tra i più popolari del piccolo schermo, Le Iene, in onda da ben 25 stagioni. Dopo l'addio di Alessia M ...Tra i nomi quelli della regina del nuoto italiano Federica Pellegrini, che ha appena concluso la sua carriera in vasca, e la Paola Egonu, pallavolista campione d'Europa con la Naz ...