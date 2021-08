Sta rallentando l'incremento dei nuovi casi di Covid, ma aumentano i ricoveri (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Rallenta l'incremento dei nuovi casi (+20%), ma aumentano ricoveri e terapie intensive. Lo afferma la fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale riferito al periodo 28 luglio-3 agosto. Nonostante un rallentamento nella crescita nuovi casi, continuano a salire i pazienti ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%): i numeri assoluti rimangono bassi, ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto. Restano stabili i decessi. Per quanto riguarda i vaccini, torna a salire la percentuale delle prime dosi sul ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Rallenta l'dei(+20%), mae terapie intensive. Lo afferma la fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale riferito al periodo 28 luglio-3 agosto. Nonostante un rallentamento nella crescita, continuano a salire i pazienti ricoverati in area medica (+36,3%) e nelle terapie intensive (+36,5%): i numeri assoluti rimangono bassi, ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto. Restano stabili i decessi. Per quanto riguarda i vaccini, torna a salire la percentuale delle prime dosi sul ...

