Regione Lazio in tilt. Cosa succede ora con la campagna vaccinale (Di lunedì 2 agosto 2021) Un attacco informatico avvenuto la notte tra sabato e domenica ha bloccato quasi totalmente il mondo virtuale della Regione Lazio. L’offensiva è stata fatta tramite ransomware, un virus informatico che una volta entrato è capace di criptare i dati rendendo impossibile il funzionamento del sistema. Questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha fatto il punto della situazione. Accanto a lui c’erano l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e il direttore delle infrastrutture informatiche regionali, Vittorio Gallinella. “Si tratta probabilmente del più grave ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 2 agosto 2021) Un attacco informatico avvenuto la notte tra sabato e domenica ha bloccato quasi totalmente il mondo virtuale della. L’offensiva è stata fatta tramite ransomware, un virus informatico che una volta entrato è capace di criptare i dati rendendo impossibile il funzionamento del sistema. Questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, il governatore dellaNicola Zingaretti ha fatto il punto della situazione. Accanto a lui c’erano l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e il direttore delle infrastrutture informatiche regionali, Vittorio Gallinella. “Si tratta probabilmente del più grave ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - sagittario631 : Attacco hacker Regione Lazio, Zingaretti: «Ci stiamo difendendo». Hanno spento il modem. - infoitinterno : Attacco hacker alla Regione Lazio: la conferenza stampa di Zingaretti -