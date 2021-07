Sulla A1 chiuso per una notte il tratto Calenzano - Barberino verso Bologna (Di giovedì 29 luglio 2021) Sulla A1 Milano - Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello , verso Bologna. In ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 luglio 2021)A1 Milano - Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 luglio saràilcompreso tradi Mugello ,. In ...

Advertising

comecassandra1 : RT @alieno_il: @NicolaPorro No, così si fa confusione, cosa che in questo momento non serve. Fauci ha chiesto, non essendoci dati sulla va… - qn_lanazione : Sulla A1 chiuso per una notte il tratto Calenzano-Barberino verso Bologna #Firenze @muoversintoscan @in_appennino - a_meluzzi : RT @GiuseppeDabliu: @a_meluzzi Se quello che ha scritto sulla LA STAMPA lo avesse scritto su un giornale di destra quel giornale lo avrebbe… - GiuseppeDabliu : @a_meluzzi Se quello che ha scritto sulla LA STAMPA lo avesse scritto su un giornale di destra quel giornale lo avr… - alieno_il : @NicolaPorro No, così si fa confusione, cosa che in questo momento non serve. Fauci ha chiesto, non essendoci dati… -