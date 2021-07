Calciomercato, parla Sabatini: “Arnautovic non l’ho ancora preso, su Mourinho, Dzeko e Tomiyasu…” (Di martedì 13 luglio 2021) Le dichiarazioni di Walter Sabatini sul mercato del Bologna ma anche sulla Nazionale e sui ritorni in Serie A di Mourinho e Spalletti In merito al possibile colpo di mercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 luglio 2021) Le dichiarazioni di Waltersul mercato del Bologna ma anche sulla Nazionale e sui ritorni in Serie A die Spalletti In merito al possibile colpo di mercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato parla Borussia Dortmund, il ds Kehl: 'Haaland al Chelsea? Lui sa...' Commenta per primo Sebastian Kehl , prossimo direttore sportivo del Borussia Dortmund , parla a SkyDe di Erling Braut Haaland , obiettivo del Chelsea che non si è presentato al ritiro giallonero: 'Haaland al Chelsea? Ho letto di questo, ma per noi niente è cambiato: noi abbiamo ...

Psg, Sergio Ramos: 'Qua per la durata del contratto, non per lo stipendio' Commenta per primo Sergio Ramos , nuovo difensore del Paris Sain - Germain , parla e svela gli obiettivi di questa nuova avventura: 'La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, voglio vincere come vuole vincere questo club. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ho ...

Calciomercato Milan, si stringe per Ballo-Tourè Corriere dello Sport Genoa, da Sirigu a Vanheusden: parla il ds Marrocu Arrivano le parole del direttore sportivo del Genoa Marrocu riguardo le prossime mosse di calciomercato dei rossoblu ...

Atalanta, l’obiettivo è Boga: la strategia di mercato Dribbla, salta tutti, corre sulla fascia e si inserisce in area all’improvviso, scartando e ubriacando le difese: l’ala sinistra Jeremie Boga, asso del Sassuolo ...

