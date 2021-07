“Ha chiesto a Jorginho di come si vive a Napoli”: trasferimento vicino? (Di lunedì 12 luglio 2021) Un giocatore di Mancini, vincitore dell’Europeo, è al centro delle voci di mercato e parla con Jorginho: indizio sul Napoli? E’ sempre calciomercato, anche nel bel mezzo della gioia per un trionfo atteso anni. L’Italia conquista il tetto d’Europa e ora impazzano le voci sul futuro dei calciatori azzurri. Qualcuno è certo di restare dov’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 luglio 2021) Un giocatore di Mancini, vincitore dell’Europeo, è al centro delle voci di mercato e parla con: indizio sul? E’ sempre calciomercato, anche nel bel mezzo della gioia per un trionfo atteso anni. L’Italia conquista il tetto d’Europa e ora impazzano le voci sul futuro dei calciatori azzurri. Qualcuno è certo di restare dov’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NCN_it : AG. #JORGINHO SVELA: «#EMERSON GLI HA CHIESTO INFORMAZIONI SULLA CITTÀ DI #NAPOLI E SUL MODO DI VIVERE IL CALCIO» - gilnar76 : Ag. Jorginho rivela: ' Emerson ha chiesto informazioni su #Napoli e di come si vive il calcio in città'… - 100x100Napoli : L'agente di Jorginho svela un retroscena - MarekNapoli : RT @napolimagazine: JORGINHO - L'agente: 'Resterà al Chelsea ancora un anno, poi si vedrà, so che Emerson gli ha chiesto informazioni su Na… - zazoomblog : Ag. Jorginho rivela: Emerson ha chiesto informazioni su Napoli e di come si vive il calcio in città - #Jorginho… -